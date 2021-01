Terra dei Fuochi in provincia di Napoli, Melissa muore a 14 anni (Di martedì 12 gennaio 2021) Ennesima vittima della Terra dei Fuochi. muore a soli 14 anni Melissa, una ragazzina sconfitta dalla leucemia. A darne notizia attraverso il suo profilo Facebook la giornalista Marilena Natale, da sempre attiva contro il disastro ecologico campano. Gragnano, addio a Melissa: aveva solo 14 anni “Sto ancora cercando di capire, come farò a non sentire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Ennesima vittima delladeia soli 14, una ragazzina sconfitta dalla leucemia. A darne notizia attraverso il suo profilo Facebook la giornalista Marilena Natale, da sempre attiva contro il disastro ecologico campano. Gragnano, addio a: aveva solo 14“Sto ancora cercando di capire, come farò a non sentire L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

