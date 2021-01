Tentano rapina in farmacia, i dipendenti reagiscono con spray al peperoncino (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera – durante l’orario di chiusura – il 19enne ed un complice sono entrati all’interno di una farmacia di Cardito in via I maggio. Armati con una pistola hanno preteso l’incasso ma i dipendenti non hanno voluto cedere alla minaccia e ne è nata una colluttazione. La titolare della farmacia ha impugnato uno spray al peperoncino e lo ha indirizzato contro i rapinatori. I 2 hanno tentato la fuga entrando nell’auto con cui erano arrivati ma un dipendente dell’attività commerciale è riuscito a bloccare il 19enne mentre il complice fuggiva a piedi. Poco distante c’era la pattuglia dei carabinieri che è intervenuta ed ha arrestato il ragazzo. I militari dell’Arma hanno perquisito l’auto dei 2 ed hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera – durante l’orario di chiusura – il 19enne ed un complice sono entrati all’interno di unadi Cardito in via I maggio. Armati con una pistola hanno preteso l’incasso ma inon hanno voluto cedere alla minaccia e ne è nata una colluttazione. La titolare dellaha impugnato unoale lo ha indirizzato contro itori. I 2 hanno tentato la fuga entrando nell’auto con cui erano arrivati ma un dipendente dell’attività commerciale è riuscito a bloccare il 19enne mentre il complice fuggiva a piedi. Poco distante c’era la pattuglia dei carabinieri che è intervenuta ed ha arrestato il ragazzo. I militari dell’Arma hanno perquisito l’auto dei 2 ed hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve ...

