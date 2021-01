Pontecagnano Faiano | al via i digital Open days dell’Istituto Picentia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Al via domani la tre giorni 13-14-15 gennaio dedicata all’orientamento per la scelta della scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22. Si inizia domani con la scuola Secondaria di I grado (ore 16.00-18.30). Giovedì 14 sarà la volta della Primaria (ore 16.00-18.30), mentre dedicato alla scuola dell’Infanzia è venerdì 15 (ore 16.00-18.30), l’ultimo giorno degliche al tempo del Covid diventano “i”, fra tour virtuali, laboratori interattivi on line e video promozionali. Oltre al materiale informativo (disponibile sul sito), quest’anno l’Ic, ha promosso una serie di momenti di incontro, in versionee, dedicati agli studenti e alle famiglie. L’appuntamento è fissato ...