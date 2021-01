Mirabelli: «Sarebbe un onore lavorare al Torino. Ibra? Il Milan non può dipendere da lui» (Di martedì 12 gennaio 2021) Massimiliano Mirabelli ha rilasciato una lunga intervista per Milan-Torino. Tanti i temi trattati: da Donnarumma a Ibra, sino a Bellotti Massimiliano Mirabelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole: CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI Su Ibrahimovic e il cammino del Milan: «I rossoneri non possono dipendere da un giocatore di 39 anni. Ibra è un campione e lo conosciamo, arriverà anche a 15 gol in stagione, ma la mia idea è che Zlatan è una sorta di superciliegina. Servono altri giocatori per far grande questa squadra». Sull’ipotesi Belotti al Milan: «È uno degli attaccanti più forti italiani, insieme a Immobile. Penso che qualora andasse al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Massimilianoha rilasciato una lunga intervista per. Tanti i temi trattati: da Donnarumma a, sino a Bellotti Massimilianoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole: CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI Suhimovic e il cammino del: «I rossoneri non possonoda un giocatore di 39 anni.è un campione e lo conosciamo, arriverà anche a 15 gol in stagione, ma la mia idea è che Zlatan è una sorta di superciliegina. Servono altri giocatori per far grande questa squadra». Sull’ipotesi Belotti al: «È uno degli attaccanti più forti italiani, insieme a Immobile. Penso che qualora andasse al ...

