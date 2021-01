LIVE Olimpia Milano-Valencia 76-60, Eurolega basket in DIRETTA: continua la super serata di Datome, 20 per lui a fine terzo quarto (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia ora l’ultimo quarto. TOP SCORER – Milano: Datome 20; Valencia: Williams 17 E finisce così il terzo quarto, non fa in tempo a tirare Williams e così mantiene un più che importante margine di vantaggio Milano alla vigilia degli ultimi dieci minuti. 76-60 ROLL! Dai sei metri! 74-60 Schiacciata indisturbata di Kalinic. Ultimo minuto del terzo quarto. 74-58 Semigancio a segno di Tarczewski! 72-58 Tripla frontale di Williams, pian piano rosicchia qualcosa Valencia. 72-55 Correzione a canestro di Datome su tripla sbagliata da Roll al limite dei 24, fanno 20 per Gigi! 70-55 2/2 Kalinic. Roll ci mette la mano sulla penetrazione ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia ora l’ultimo. TOP SCORER –20;: Williams 17 E finisce così il, non fa in tempo a tirare Williams e così mantiene un più che importante margine di vantaggioalla vigilia degli ultimi dieci minuti. 76-60 ROLL! Dai sei metri! 74-60 Schiacciata indisturbata di Kalinic. Ultimo minuto del. 74-58 Semigancio a segno di Tarczewski! 72-58 Tripla frontale di Williams, pian piano rosicchia qualcosa. 72-55 Correzione a canestro disu tripla sbagliata da Roll al limite dei 24, fanno 20 per Gigi! 70-55 2/2 Kalinic. Roll ci mette la mano sulla penetrazione ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Valencia 54-36 Eurolega basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto - #Olimpia #Milano-Valencia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Valencia 0-0 Eurolega basket in DIRETTA: si parte! - #Olimpia #Milano-Valencia #Eurolega… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Valencia 0-0 Eurolega basket in DIRETTA: si parte! - #Olimpia #Milano-Valencia #Eurolega - infoitsport : LIVE EL - L'Olimpia Milano riceve il Valencia: diretta shootaround - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Olimpia Milano di scena al Mediolanum Forum. Arriva Valencia, proprio la città da cui il club menegh… -