"Led Zeppelin I", il decollo del dirigibile nell'olimpo del rock (Di martedì 12 gennaio 2021) Per parlare di un album come "Led Zeppelin I", dobbiamo partire inevitabilmente da un' immagine. Quella della famigerata art cover del disco, che rappresenta un dirigibile in fiamme. Uno Zeppelin, per l'appunto, divenuto da allora il simbolo della rock band. Era il 1969 e Jimmy Page e compagni erano al loro debutto. Si conoscevano appena, ma erano quattro talenti puri, pronti a infiammare i palcoscenici di tutto il mondo. "Led Zeppelin I" è un esordio più che promettente, che cambia per sempre la musica rock. Rivediamo insieme il primo capitolo dell'immortale storia dei Led Zeppelin. Il dirigibile Zeppelin, l'immagine simbolo della band 6 Maggio 1937, ore 19,25. Il dirigibile LZ129 Hindenburg prende fuoco in ...

