Lazio | Ledesma sul derby | «Partita unica La vivevo col cuore in gola»

Cristian Ledesma ha parlato delle emozioni che si vivono giocando il derby della Capitale Cristian Ledesma, ex calciatore della Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha spiegato che le emozioni che si provano giocando il derby della Capitale contro la Roma. «Non inciderà molto sulla classifica, ma di sicuro sarà come sempre importante per il morale, anzi potrebbe dare la svolta sul piano emotivo a chi lo vincerà. In Argentina avevo vissuto le emozioni di quelli tra Boca e River. Ma, una volta sceso in campo contro la Roma, ti accorgi che sei in una Partita davvero unica. E io poi il derby della Capitale l'ho vissuto sempre col cuore in gola»

