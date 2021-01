L’astrologa Ada Alberti e l’attore Franco Oppini testimonial d’eccezione ad Anguillara Sabazia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Si è svolta presso la Sala degli affreschi del Palazzo baronale Orsini sede del Comune la consegna in dono di una collana di libri molto speciali, testi inediti selezionati al premio letterario internazionale BOOKS for PEACE dal Prof. Antonio Imeneo e Francesca Piggianelli che hanno scelto proprio, dove si svolgerà la prossima Edizione del prestigioso Premio Internazionale ed altre iniziative di cinema, teatro, musica, nello spirito della speranza, pace, cultura e solidarietà. Accolti nel meraviglioso e storico Palazzo, tra affreschi e panorama eccezionale del lago che circonda la meravigliosa cittadina, in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, alla presenza del sindaco avv. Angelo Pizzigallo, del Vice Sindaco Paola Fiorucci, del delegato al teatro ed attività culturali Emanuela Gentile e del Dottor Paolo Lorizzo, responsabile Parco archeologico Acqua ...