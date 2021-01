Johnson | accuse dei laburisti perché è uscito in bicicletta La sinistra ama troppo il lockdown…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) E’ polemica in Gran Bretagna per la ‘sgambata’ inche ha visto protagonista il premier Boris. Secondo alcuni esponenti dell’opposizione laburista si sarebbe allontanato di oltre una decina di chilometri dalla sua abitazione, violando così le regole del lockdown. Nella vicenda è intervenuta Downing Street, assicurando chenon avrebbe infranto le regole da lui stesso imposte al Paese, fornendo un’interpretazione elastica delle norme e del concetto di “local”. Il governo spiega come debba intendersi l’ “area locale” Secondo le indicazioni del governo, infatti, è consentito fare esercizio fisico, purché ci si mantenga all’interno della propria “area locale”, che per molti equivarrebbe a non uscire dal proprio vicinato. Non sarebbe andata così per i critici del premier, fotografato nel fine settimana mentre si ...