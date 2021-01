Indiana Jones torna videogioco ed è l'inaspettato annuncio di Bethesda (Di martedì 12 gennaio 2021) Bethesda ha appena anticipato un nuovo progetto dello sviluppatore di Wolfenstein, MachineGames e a quanto pare sembra proprio un gioco su Indiana Jones. In una breve dichiarazione pubblicata tramite Twitter, Bethesda ha descritto il progetto come una storia originale non basata su alcun film esistente. "Ci vorrà un po' di tempo prima di rivelare maggiori dettagli", ha scritto Bethesda, "ma siamo molto entusiasti di condividere le notizie di oggi". E' stato inoltre pubblicato un breve teaser che ci mostra cosa dobbiamo aspettarci da questo gioco. Il breve video mostra una scrivania con numerosi oggetti appartenenti a Jones: libri su monumenti antichi e oggetti, una tazza da caffè del college, un diario malconcio, una bussola, un biglietto aereo per Roma e un passaporto timbrato da ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021)ha appena anticipato un nuovo progetto dello sviluppatore di Wolfenstein, MachineGames e a quanto pare sembra proprio un gioco su. In una breve dichiarazione pubblicata tramite Twitter,ha descritto il progetto come una storia originale non basata su alcun film esistente. "Ci vorrà un po' di tempo prima di rivelare maggiori dettagli", ha scritto, "ma siamo molto entusiasti di condividere le notizie di oggi". E' stato inoltre pubblicato un breve teaser che ci mostra cosa dobbiamo aspettarci da questo gioco. Il breve video mostra una scrivania con numerosi oggetti appartenenti a: libri su monumenti antichi e oggetti, una tazza da caffè del college, un diario malconcio, una bussola, un biglietto aereo per Roma e un passaporto timbrato da ...

