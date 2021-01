Ghostwire: Tokyo e Stray per PS5 hanno un mese di uscita! Sony svela le finestre di lancio (Di martedì 12 gennaio 2021) La presentazione di Sony al CES 2021 ha rivelato le finestre di lancio di vari titoli in arrivo su PS5, tra cui Ghostwire: Tokyo e Stray. Come notato in un disclaimer durante la presentazione, sia Ghostwire che Stray sono ora previsti per il lancio su PS5 nell'ottobre 2021. Entrambi i giochi erano stati precedentemente confermati per quest'anno, ma questo restringe ulteriormente la loro finestra di uscita. Non sono state rivelate ulteriori informazioni sui titoli oltre a questo. Ghostwire: Tokyo è il prossimo progetto di Tango Gameworks, lo studio fondato dal creatore di Resident Evil Shinji Mikami. Abbiamo sentito poco del gioco dalla scorsa estate, quando il director Kenji Kimura ha parlato di come ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) La presentazione dial CES 2021 ha rivelato ledidi vari titoli in arrivo su PS5, tra cui. Come notato in un disclaimer durante la presentazione, siachesono ora previsti per ilsu PS5 nell'ottobre 2021. Entrambi i giochi erano stati precedentemente confermati per quest'anno, ma questo restringe ulteriormente la loro finestra di uscita. Non sono state rivelate ulteriori informazioni sui titoli oltre a questo.è il prossimo progetto di Tango Gameworks, lo studio fondato dal creatore di Resident Evil Shinji Mikami. Abbiamo sentito poco del gioco dalla scorsa estate, quando il director Kenji Kimura ha parlato di come ...

