Geely e Baidu entrano nel mercato delle auto autonome (Di martedì 12 gennaio 2021) Storico accordo tra Baidu e Geely, proprietaria tra le altre di Volvo e Lotus per la produzione di auto autonome da lanciare sul mercato. L'accordo tra Geely e Baidu Il produttore cinese Geely ha all'interno della propria holding: Lotus, LEVC, Polestar e Volvo. L'accordo è importante poichè prevede lo sviluppo di veicoli autonomi che avranno mappatura,

