Fiorentina, la trattativa per Conti è in stallo: i dettagli (Di martedì 12 gennaio 2021) La trattativa fra Milan e Fiorentina per il passaggio in villa di Andrea Conti al momento si trova in una fase di stallo. I dettagli Non si sblocca il passaggio di Andrea Conti alla Fiorentina. Lo segnala FirenzeViola evidenziando che l'incontro fra la dirigenza viola e l'agente del giocatore in programma oggi è stato recuperato. Il terzino rossonero è reputato dalla Fiorentina come la prima opzione per sostituire Pol Lirola, ceduto ufficialmente al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto.

