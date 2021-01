Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Nasser Al-Attiyah attacca Stephane Peterhansel (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca ottava tappa auto – cronaca ottava tappa moto – cronaca quad e camion ottava tappa – tutte le classifiche dopo la Stage 8 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA Live della nona tappa della Dakar 2021. Dopo aver affrontato due estenuanti prove ‘Marathon’, la carovana della 43^edizione di una delle corse più faticose del motorsport si appresta a vivere la seconda ed ultima prova ad ‘anello’ in calendario. Come già accaduto un quel di Wadi Ad-Dawasir, i protagonisti rimasti si preparano per un itinerario di 465 chilometri cronometrati con partenza ed arrivo dalla località di Neom. Dopo aver vinto la prima tappa di questa imprevedibile Dakar, il ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Cronaca ottavaauto – cronaca ottavamoto – cronaca quad e camion ottava– tutte le classifiche dopo la Stage 8 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allaLive della nonadella. Dopo aver affrontato due estenuanti prove ‘Marathon’, la carovana della 43^edizione di una delle corse più faticose del motorsport si appresta a vivere la seconda ed ultima prova ad ‘anello’ in calendario. Come già accaduto un quel di Wadi Ad-Dawasir, i protagonisti rimasti si preparano per un itinerario di 465 chilometri cronometrati con partenza ed arrivo dalla località di Neom. Dopo aver vinto la primadi questa imprevedibile, il ...

SkySportF1 : Dakar, morto Hubert Auriol: fu il primo a vincere la corsa in moto e in auto #SkyMotori - repubblica : Incidente alla Dakar, il pilota ligure si ferma e salva il suo avversario indiano col massaggio cardiaco - infoitsport : Classifica Dakar 2021 auto, ottava tappa: Al-Attiyah trionfa a Neom e si riavvicina a Peterhansel nella generale - infoitsport : LIVE Dakar 2021, ottava tappa in DIRETTA: Al-Attiyah guadagna 3' su Peterhansel, Giroud si impone tra i quad. Nuova… - fmimolise : Il Bar della Dakar 2021. Brindiamo a Te, Leggendario Hubert!: È una brutta sera al bar della Dakar. Spesso alla Dak… -