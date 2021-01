Conte: “Domani Eriksen giocherà da regista: mi aspetto grandi risposte” (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di Coppa Italia con la Fiorentina in un’intervista a Rai Sport. La Coppa Italia è un trofeo, quindi sicuramente è importante per tutti. Affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo il suo valore reale. È un ostacolo arduo per il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo la Juventus, una delle squadre più forti del torneo. Eriksen? Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui sul piano tattico, provandolo da regista, il ruolo che fa Brozovic. Domani mi aspetto grandi risposte da lui in quella posizione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di Coppa Italia con la Fiorentina in un’intervista a Rai Sport. La Coppa Italia è un trofeo, quindi sicuramente è importante per tutti. Affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo il suo valore reale. È un ostacolo arduo per il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo la Juventus, una delle squadre più forti del torneo.? Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui sul piano tattico, provandolo da, il ruolo che fa Brozovic.mida lui in quella posizione. L'articolo ilNapolista.

La7tv : #ottoemezzo Il consiglio di Pier Luigi Bersani a Giuseppe Conte: 'Se domani ci fosse una rottura in Consiglio dei M… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - fattoquotidiano : #crisidigoverno: sul Fatto di domani l'ultima mano di poker tra Conte e Renzi. E Mr 2% da oltre un mese viaggia a r… - sdztt9 : RT @marifcinter: Conte: “Eriksen? Abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare con lui anche dal punto di vista tattico nella posizione di pl… - skskriniar : Praticamente Conte oltre a provare Eriksen regista domani prova anche la difesa a 1 pazzesco -