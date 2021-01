Comunità del cambiamento, la prima nata è in Sicilia (Di martedì 12 gennaio 2021) In un anno battuto dai cambiamenti di rotta e dalle avversità, è nato un terreno decisamente fertile per nuove iniziative o per concretizzare quelle che si progettavano solo su carta. É in questo contesto che nasce il progetto Comunità del cambiamento di Slow Food Italia. Come definito nel manifesto di Slow Food, «le Comunità del cambiamento sono progetti collettivi con cui imprese, singoli individui e portatori di interesse si impegnano a realizzare un cambiamento nei sistemi alimentari locali, adottando pratiche più sostenibili e inclusive. Rappresentano esempi di buone pratiche replicabili per creare un cambiamento tangibile nella produzione, trasformazione, distribuzione, consumo del cibo. Producono una ricchezza condivisa, agiscono non solo sugli indicatori economici usualmente ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 gennaio 2021) In un anno battuto dai cambiamenti di rotta e dalle avversità, è nato un terreno decisamente fertile per nuove iniziative o per concretizzare quelle che si progettavano solo su carta. É in questo contesto che nasce il progettodeldi Slow Food Italia. Come definito nel manifesto di Slow Food, «ledelsono progetti collettivi con cui imprese, singoli individui e portatori di interesse si impegnano a realizzare unnei sistemi alimentari locali, adottando pratiche più sostenibili e inclusive. Rappresentano esempi di buone pratiche replicabili per creare untangibile nella produzione, trasformazione, distribuzione, consumo del cibo. Producono una ricchezza condivisa, agiscono non solo sugli indicatori economici usualmente ...

