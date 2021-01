Chirurgo plastico muore di Covid: “Una paziente gli ha tossito in faccia, così si è contagiato” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il dottor Payman Simoni, noto Chirurgo plastico di Beverly Hills, è morto di Covid dopo esser stato contagiato da una sua paziente. A dare la notizia è il sito americano Tmz che spiega che il medico è morto per un’emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Secondo quanto ricostruisce Tmz, l’uomo aveva deciso di continuare a lavorare anche in piena pandemia ed è stato contagiato proprio da una sua paziente a cui stava eseguendo un’iniezione alla bocca. “Ci è stato detto che il mese scorso il dottor Simoni stava facendo un’iniezione al labbro su una donna. Le è stata controllata la temperatura e ha compilato un questionario Covid, ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Il dottor Payman Simoni, notodi Beverly Hills, è morto didopo esser statoda una sua. A dare la notizia è il sito americano Tmz che spiega che il medico è morto per un’emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Secondo quanto ricostruisce Tmz, l’uomo aveva deciso di continuare a lavorare anche in piena pandemia ed è statoproprio da una suaa cui stava eseguendo un’iniezione alla bocca. “Ci è stato detto che il mese scorso il dottor Simoni stava facendo un’iniezione al labbro su una donna. Le è stata controllata la temperatura e ha compilato un questionario, ma non ...

