Bacoli, morto con una coltellata al petto: Luciano è stato ucciso dal figlio della compagna (Di martedì 12 gennaio 2021) Sarebbe stato fermato un 30enne per l'omicidio di ieri sera a Bacoli. Luciano Caronte è stato ucciso con una coltellata al petto nella serata di ieri 11 gennaio. I carabinieri avrebbero arrestato Danilo I. 30 anni, figlio della compagna della vittima. Il giovane, da quanto si apprende, sarebbe affetto da problemi psichici.

