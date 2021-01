Xbox Game Studios: Ora tocca a voi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sette anni fa, Microsoft ha iniziato una scalata apparentemente impossibile nel tentativo di uscire dal profondo cratere generato dall'impatto sulla Terra di Xbox One. Via Kinect, via Don Mattrick, via l'arroganza di chi ha seduto sul trono delle console da salotto grazie alla spinta di Xbox 360. Phil Spencer ha ereditato un telaio decadente e l'ha trasformato pezzo dopo pezzo nell'odierno ecosistema Xbox, un motore trainato dalla potenza dei cavalli di Series X e dalla valanga di titoli parte del Game Pass. Praticamente, come nella costruzione del Megazord, ogni pezzo è andato al suo posto: la macchina, il cloud, i servizi, l'ecosistema condiviso e soprattutto gli studi acquisiti nel corso degli ultimi tre anni, si sono uniti sullo sfondo della nona generazione. ZeniMax e Bethesda sono arrivate proprio sul gong, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sette anni fa, Microsoft ha iniziato una scalata apparentemente impossibile nel tentativo di uscire dal profondo cratere generato dall'impatto sulla Terra diOne. Via Kinect, via Don Mattrick, via l'arroganza di chi ha seduto sul trono delle console da salotto grazie alla spinta di360. Phil Spencer ha ereditato un telaio decadente e l'ha trasformato pezzo dopo pezzo nell'odierno ecosistema, un motore trainato dalla potenza dei cavalli di Series X e dalla valanga di titoli parte delPass. Praticamente, come nella costruzione del Megazord, ogni pezzo è andato al suo posto: la macchina, il cloud, i servizi, l'ecosistema condiviso e soprattutto gli studi acquisiti nel corso degli ultimi tre anni, si sono uniti sullo sfondo della nona generazione. ZeniMax e Bethesda sono arrivate proprio sul gong, ...

