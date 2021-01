WhatsApp condividerà i dati degli utenti con Facebook in tutto il mondo, ma non in Europa. Ecco perché (Di martedì 12 gennaio 2021) Il messaggio sta arrivando a tutti. Dal prossimo 8 febbraio WhatsApp cambierà il proprio regolamento sulla privacy, un regolamento che dovrà essere necessariamente accettato dagli utenti per poter continuare ad utilizzare il servizio di messaggistica. Il passaggio non è da poco, anche perché riguarda oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. Gli effetti su chi utilizza questa piattaforma nell’Unione Europea, Regno Unito compreso, non sono però molto significativi. E tutto grazie al Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato in vigore nel 2016. Ma andiamo con ordine. Cosa dice il messaggio arrivato a tutti gli utenti WhatsApp WHASTSAPP Il messaggio che sta arrivando agli ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Il messaggio sta arrivando a tutti. Dal prossimo 8 febbraiocambierà il proprio regolamento sulla privacy, un regolamento che dovrà essere necessariamente accettato dagliper poter continuare ad utilizzare il servizio di messaggistica. Il passaggio non è da poco, ancheriguarda oltre due miliardi diinil. Gli effetti su chi utilizza questa piattaforma nell’Unione Europea, Regno Unito compreso, non sono però molto significativi. Egrazie al Gdpr, il regolamento generale sulla protezione deientrato in vigore nel 2016. Ma andiamo con ordine. Cosa dice il messaggio arrivato a tutti gliWHASTSAPP Il messaggio che sta arrivando agli ...

disinformatico : WhatsApp condividerà con Facebook i dati personali degli utenti: prendere o lasciare. Ma solo fuori Europa… - InTime_Blog : RT @MarislandRev: Se non vi piace l’aggiornamento Privacy Whatsapp che condividerà i vostri dati profilo con Facebook e quindi con le azien… - clipnotesit : Il messaggio di WhatsApp di aggiornamento della privacy sta creando un po’ di confusione e a volte anche il panico… - pcama23 : RT @MarislandRev: Se non vi piace l’aggiornamento Privacy Whatsapp che condividerà i vostri dati profilo con Facebook e quindi con le azien… - franzrusso : RT @MarislandRev: Se non vi piace l’aggiornamento Privacy Whatsapp che condividerà i vostri dati profilo con Facebook e quindi con le azien… -