Vaccini, Regione Toscana: nessuna dose deteriorata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Precisazione della Regione Toscana sulle presunte dosi di vaccino anti Covid deteriorate in Toscana. «Occorre fare chiarezza e sgombrare il campo da ricostruzioni e polemiche strumentali». Così in una nota l'assessore regionale al sociale della Toscana, Serena Spinelli, risponde a quanto dichiarato dalle opposizioni e in particolare del senatore Fdi, Patrizio La Pietra

