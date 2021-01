"Sono un cannibale". Le chat choc sono di Armie Hammer?

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Novella Toloni L'attore statunitense è finito al centro di pesanti accuse dopo la pubblicazione di sue presuntein cui si dichiara un. La notizia sembrerebbe una fake ma "Vulture" rivela uno strano precedente La notizia è di quelle per stomaci forti e coinvolge uno dei volti più amati del cinema americano,. La star statunitense, 34 anni, protagonista di film come "Rebecca", "The social network", "Chiamami col tuo nome" e "The Lone Ranger" al fianco di Johnny Depp, è finita al centro di pesanti accuse dopo la pubblicazioni di alcunein cui lui affermerebbe di essere un. nodo 1666739 I condizionalid'obbligo, perché si sa sul web gira di tutto, ma la questione è diventata di portata mondiale ...