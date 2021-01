Salvini: "O il voto o un esecutivo di centrodestra (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Il governo Conte? "Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell'Italia. E' un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere". Lo afferma Matteo Salvini, in un'intervista a 'Libero', affermando che "in questo anno e mezzo non hanno combinato nulla". Per il leader della Lega in caso di crisi del Conte II "le vie sono due: o elezioni - ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 Paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca - oppure per me rimane un'ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della Giustizia". Quanto ai retroscena che ipotizzano un aiuto di Iv per far nascere un eventuale governo di ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Il governo Conte? "Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell'Italia. E' un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere". Lo afferma Matteo, in un'intervista a 'Libero', affermando che "in questo anno e mezzo non hanno combinato nulla". Per il leader della Lega in caso di crisi del Conte II "le vie sono due: o elezioni - ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 Paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca - oppure per me rimane un'ipotesi praticabile un governo diche nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della Giustizia". Quanto ai retroscena che ipotizzano un aiuto di Iv per far nascere un eventuale governo di ...

LegaSalvini : SALVINI: 'TANTI PAESI ANDRANNO AL VOTO QUEST'ANNO. IN ITALIA DICONO CHE NON SI PUÒ'. - LegaSalvini : SALVINI: 'TANTI PAESI ANDRANNO AL VOTO QUEST'ANNO. IN ITALIA DICONO CHE NON SI PUÒ'. - farci_diego : RT @LaVeritaWeb: Per 46 volte l'ex ministro grillino elude le domande delle autorità sul caso Gregoretti, sostenendo di non avere memoria.… - Ettore572 : RT @LaVeritaWeb: Per 46 volte l'ex ministro grillino elude le domande delle autorità sul caso Gregoretti, sostenendo di non avere memoria.… - deias_francesco : RT @LaVeritaWeb: Per 46 volte l'ex ministro grillino elude le domande delle autorità sul caso Gregoretti, sostenendo di non avere memoria.… -