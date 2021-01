Recovery | Renzi | ‘un conto sono post Fb | un conto documenti’

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Una cosa, i tweet e le storie su Instagram, una cosai documenti. Io non so dire se ci hanno dato ragione, lo saprò quando ci daranno i documenti”. Lo dice Matteoa Rtl. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - fattoquotidiano : RENZI INCARTATO Anche oggi ritira le sue ministre domani [di Giacomo Salvini] - Agenzia_Ansa : #Renzi: approviamo il #Recovery ma spendiamo bene i soldi. Il leader di #ItaliaViva: 'Se #Conte e #Casalino voglion… - Gb2002Gb : RT @AugustoMinzolin: La politica dell’assurdo.Dice il Quirinale: la crisi dopo l’approvazione del Recovery Fund. Il problema però è che la… - Ettore572 : RT @clubuds: CRISI DI GOVERNO, Mattarella, sembra abbia chiamato Renzi per bloccare i Ministri, il recovery fond verrà approvato nel consig… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Renzi

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il Paese ha bisogno di un governo stabile. Come M5S crediamo fermamente in Conte e vogliamo andare avanti. Crisi? Non ce la possiamo permettere" ...''Approviamo questo benedetto Recovery. Ma mettiamo questi soldi per le cose utili'', dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva.