Recovery: bozza, quasi 220 mld totali, 144,2 per nuovi progetti e 65,7 per quelli in essere (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del Pnrr sono pari a circa 210 miliardi. Di questi 144,2 miliardi finanziano 'nuovi progetti', mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati 31 a 'progetti in essere' che riceveranno, grazie alla loro collocazione all'interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa". Si legge nella bozza del Recovery. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del Pnrr sono pari a circa 210 miliardi. Di questi 144,2 miliardi finanziano '', mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati 31 a 'in' che riceveranno, grazie alla loro collocazione all'interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa". Si legge nelladel

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - Agenzia_Ansa : Bozza #Recoveryplan con programmazione 2021-26 si sale a 310 miliardi, risorse per salute sfiorano 20 mld, 46 mld a… - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini: 'L'idea di Renzi era quella di far presentare le due ministre di Italia Viva dimissi… - SkyTG24 : Recovery Plan, bozza con 47 linee intervento: 'Svolta per Italia, discontinuità decisiva' - zazoomblog : Recovery: bozza riforme per cambiare volto Italia PA giustizia fisco e lavoro (3) - #Recovery: #bozza #riforme… -