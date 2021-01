Primo test dell’insulina | una svolta epocale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’appuntamento con Metropolitan Today di oggi è dedicato alavvenuto nel 1922. Areteo di Cappadocia fu ilmedico che nel 150 d.C. individuò il diabete descrivendolo come una malattia dolorosa con un’alta incidenza di mortalità. Soltanto nell’anno 1000 d.C. il medico Avicenna fu in grado di distinguere la malattia. Questi la suddivise in: diabete mellito di tipo uno e diabete mellito di tipo 2. La malattia è caratterizzata dalla scarsa presenza o totale assenza di insulina (ormone prodotto dal pancreas, la cui funzione fondamentale è di regolare il livello di glucosio nel sangue). Nel corso di più di mille anni non ci furono nuove scoperte, ciò provocò un altissimo numero di morti. Tutto cambiò con le scoperte a due ricercatori Fredrick Banting e John Macleod, ai quali più tardi si ...