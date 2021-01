Nuovo Dpcm, cosa può cambiare dal 16 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Redazione Per la prima volta dopo sei settimane l’Italia ha visto tornare sopra l’1 il valore dell’Rt di contagio medio calcolato nel Paese. Tutto questo nonostante le scuole siano chiuse e il sistema dei trasporti non sia stato quindi messo sotto stress. Per questa ragione, a partire dal 16 gennaio, l’atteso Dpcm potrebbe portare con sé diverse novità rispetto a quanto vissuto sin qui in termini di divieti e restrizioni. Ancora non si sa se a prendere forma sarà un Nuovo Dpcm o solo un decreto legge con cui prorogare le misure del Dpcm precedente. Al momento sembra prevalere la linea dura del ministero della Salute, preoccupato per il tasso di positività al 13,3%. Cts: servirebbe lockdown totale, ma non si può Lo stesso coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha parlato, in una intervista a Il ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Redazione Per la prima volta dopo sei settimane l’Italia ha visto tornare sopra l’1 il valore dell’Rt di contagio medio calcolato nel Paese. Tutto questo nonostante le scuole siano chiuse e il sistema dei trasporti non sia stato quindi messo sotto stress. Per questa ragione, a partire dal 16, l’attesopotrebbe portare con sé diverse novità rispetto a quanto vissuto sin qui in termini di divieti e restrizioni. Ancora non si sa se a prendere forma sarà uno solo un decreto legge con cui prorogare le misure delprecedente. Al momento sembra prevalere la linea dura del ministero della Salute, preoccupato per il tasso di positività al 13,3%. Cts: servirebbe lockdown totale, ma non si può Lo stesso coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha parlato, in una intervista a Il ...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - Corriere : Nuovo Dpcm, vertice in corso: il governo decide su spostamenti, palestre, musei e fasci... - sciarella_ma : RT @IlariaBifarini: Quindi col nuovo #Dpcm non posso neanche comprarmi una pizza vicino casa per cena? Solo sushi freddo nei contenitori di… - delpierosheart : RT @DavelloStefano: Con il nuovo #Dpcm vogliono prorogare lo #statodiemergenza fino al 30 Giugno. È evidente che non serve per governare… -