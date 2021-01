Napoli-Empoli in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Napoli-Empoli, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Si gioca alle 17:45 di mercoledì 13 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Maradona. Quale sarà l’esito del match? La squadra di Gattuso cerca la vittoria per guadagnarsi il pass per il turno successivo del torneo nazionale. Ma come seguire in tv il match? Rai 2 trasmetterà la partita tra partenopei e toscani ma potrete viverla anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. In ogni caso Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match deglidi finale di. Si gioca alle 17:45 di mercoledì 13 gennaionella cornice dello stadio Maradona. Quale sarà l’esito del match? La squadra di Gattuso cerca la vittoria per guadagnarsi il pass per il turno successivo del torneo nazionale. Ma come seguire in tv il match? Rai 2 trasmetterà la partita tra partenopei e toscani ma potrete viverla anche insulla piattaforma Rai Play. In ogni caso Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Quanti amici azzurri: tanti ex in Napoli-Empoli #empolifc - CalcioNapoli24 : - mike71282 : RT @Boboj29: Non e' ancora terminata la giornata di campionato e c'e' gia' la C. Italia 12/01 ore 20,45 Milan-Torino 13/01 ore 15 Fior… - Boboj29 : Non e' ancora terminata la giornata di campionato e c'e' gia' la C. Italia 12/01 ore 20,45 Milan-Torino 13/01… - periodicodaily : Napoli-Empoli: probabili formazioni - PeriodicoDaily Sport #CoppaItalia #NapoliEmpoli -