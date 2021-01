Milano, studenti in piazza contro la didattica a distanza: “Alienante, non è un metodo educativo. Fontana ci ascolti, ecco le nostre priorità” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “La Dad è Alienante e non è un metodo educativo efficace”. Lo dicono gli studenti delle superiori di Milano che oggi partecipato alla protesta lanciata dalla Rete degli studenti di fronte a Palazzo Lombardia. “Ci sentiamo trascurati e abbandonati ed è devastante alzarsi ogni mattina e accendere il computer – spiega Alice, studentessa del Liceo Classico Tito Livio – ogni giorno sulle chat di noi studenti vediamo messaggi di ragazzi che si lamentano per il bruciore agli occhi o per il mal di testa”. Gli studenti chiedono di tornare in aula in sicurezza e hanno scritto un documento per esprimere le priorità ai vertici della Regione. “Potenziamento dei trasporti, ma anche presidi sanitari davanti alle scuole e un tracciamento delle Ats che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “La Dad èe non è unefficace”. Lo dicono glidelle superiori diche oggi partecipato alla protesta lanciata dalla Rete deglidi fronte a Palazzo Lombardia. “Ci sentiamo trascurati e abbandonati ed è devastante alzarsi ogni mattina e accendere il computer – spiega Alice, studentessa del Liceo Classico Tito Livio – ogni giorno sulle chat di noivediamo messaggi di ragazzi che si lamentano per il bruciore agli occhi o per il mal di testa”. Glichiedono di tornare in aula in sicurezza e hanno scritto un documento per esprimere leai vertici della Regione. “Potenziamento dei trasporti, ma anche presidi sanitari davanti alle scuole e un tracciamento delle Ats che ...

