Milan, è Ibrahimovic il primo ‘acquisto’ di gennaio | News (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo, per 5' più recupero, contro il Torino. Ora si prepara a sei mesi di stagione infuocati Milan, è Ibrahimovic il primo ‘acquisto’ di gennaio News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Zlatanè tornato in campo, per 5' più recupero, contro il Torino. Ora si prepara a sei mesi di stagione infuocati, èildiPianeta

AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER IL MATCH COL TORINO LO SVEDESE NON GIOCA UNA GARA DAL 22 NOVEMBRE - pisto_gol : Trovo imbarazzante per @SkySport che FCapello indichi pubblicamente come simulatori Ibrahimovic (Milan) e Lukaku (I… - PianetaMilan : .@acmilan, è @Ibra_official il primo 'acquisto' di gennaio | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic (… - sscalcionapoli1 : Marchegiani: 'Al Napoli avrebbe fatto comodo Milik in attacco, le assenze? Il Milan ha vinto senza Rebic e Ibrahimo… -