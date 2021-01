Meteo verso il 26 Gennaio: FREDDO non demorde e GELO in agguato (Di lunedì 11 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Che piaccia o non piaccia, i modelli matematici continuano ad arrancare. Difficile, utilizzando solamente questi strumenti, riuscire a stilare un trend Meteo climatico affidabile. Diciamo che ad oggi, stante la ridistribuzione barica continentale ormai in atto, possiamo affermare che l’Italia si troverà in bilico tra l’Alta Pressione delle Azzorre e imponenti discese d’aria fredda o comunque ulteriori accelerazioni invernali. Alta delle Azzorre che tornerà ad affacciarsi sull’Europa occidentale, provando a cogliere delle opportunità meridiane in direzione di Groenlandia e Islanda. Da monitorare il gran GELO dell’Europa orientale, difatti appena ad est delle nostre regioni si accumulerà un’ingente quantità d’aria gelida i cui effetti potrebbero propagarsi – più o meno direttamente – in direzione ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Che piaccia o non piaccia, i modelli matematici continuano ad arrancare. Difficile, utilizzando solamente questi strumenti, riuscire a stilare un trendclimatico affidabile. Diciamo che ad oggi, stante la ridistribuzione barica continentale ormai in atto, possiamo affermare che l’Italia si troverà in bilico tra l’Alta Pressione delle Azzorre e imponenti discese d’aria fredda o comunque ulteriori accelerazioni invernali. Alta delle Azzorre che tornerà ad affacciarsi sull’Europa occidentale, provando a cogliere delle opportunità meridiane in direzione di Groenlandia e Islanda. Da monitorare il grandell’Europa orientale, difatti appena ad est delle nostre regioni si accumulerà un’ingente quantità d’aria gelida i cui effetti potrebbero propagarsi – più o meno direttamente – in direzione ...

