Meryl Streep: «Per girare The Prom ci ho quasi rimesso un ginocchio» (Di lunedì 11 gennaio 2021) In The Prom le divinità imperiali di Hollywood sono al servizio del regista di Glee, Hollywood e American Horror Story (fra gli altri) nell’adattamento del musical di Broadway, candidato anche ai Tony Awards. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) In The Prom le divinità imperiali di Hollywood sono al servizio del regista di Glee, Hollywood e American Horror Story (fra gli altri) nell’adattamento del musical di Broadway, candidato anche ai Tony Awards.

Assistendo A Festa de Formatura. Aiiiin... Um musical LBTQIA+ adolescente com Meryl Streep e Nicole Kidman. Socorro! ???? #TheProm

Meryl Streep, che ha definito Robert Redford «il miglior baciatore che io abbia incontrato nei miei film», ha ricevuto a sua volta apprezzamenti da Sandra Bullock. Le due non si sono baciate in scena ...

David E. Kelley, creatore della serie di successo Big Little Lies, si sente fiducioso sulla possibilità di produrre una terza stagione.

