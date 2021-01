Italia ko con la Lettonia ma resta in corsa per andare agli Europei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sconfitta di misura per l'Italia in casa della Lettonia nella quarta giornata del Gruppo 6 di qualificazione agli Ehf Euro 2022 di Ungheria e Slovacchia. All'Olympic Center di Valmiera, gli azzurri ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sconfitta di misura per l'in casa dellanella quarta giornata del Gruppo 6 di qualificazioneEhf Euro 2022 di Ungheria e Slovacchia. All'Olympic Center di Valmiera, gli azzurri ...

matteosalvinimi : #Salvini: Grande rispetto per la democrazia americana ma io penso all'Italia. In ogni caso la nostra amicizia con g… - VittorioSgarbi : #vaccinazioni Giungono notizie da tutta Italia di “furbetti” che, con la complicità di operatori sanitari, si fann… - forza_italia : #10gennaio 2013. Indimenticabile! #Berlusconi incontenibile con Santoro e Travaglio! - alinatede : RT @marattin: La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti) aggiornata… - EdgeEu : RT @catlatorre: Mentre l'Italia, pur con ritardi e limiti, è prima in Europa al momento per somministrazione dei vaccini, la Lega in UE si… -