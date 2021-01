Incidente drammatico: perde il piede in una tranciatrice, grave un 28enne (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tragico Incidente sul lavoro per un uomo in falegnameria, una scivolata gli fa finire il piede nel trituratore Un 28enne di Listolade, piccolo comune della Val Corpassa in provincia di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tragicosul lavoro per un uomo in falegnameria, una scivolata gli fa finire ilnel trituratore Undi Listolade, piccolo comune della Val Corpassa in provincia di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

blogsicilia : Drammatico incidente sulla Palermo Catania, 4 automobilisti soccorsi dai dipendenti di un caseificio -… - AgoraBlog2 : Il drammatico episodio si è verificato ieri sera. Deceduta una giovane ragazza... #martinafranca - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Drammatico schianto in Fipili, muore un uomo - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Drammatico schianto in Fipili, muore un uomo - QuiNewsLivorno : Drammatico schianto in Fipili, muore un uomo -