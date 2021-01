Il social network degli amici di Trump 'Parler' è offline. Salvini si è iscritto per nulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il social network conservatore Parler è stato messo offline, stando a quanto indica un sito specializzato di monitoraggio del web, all'indomani del monito di Amazon, Apple e Google con l'annuncio che ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilconservatoreè stato messo, stando a quanto indica un sito specializzato di monitoraggio del web, all'indomani del monito di Amazon, Apple e Google con l'annuncio che ...

fabiochiusi : Mentre discutiamo di regole per i social network che si 'permettono' di eliminare incitazione alla violenza (reale,… - FratellidItalia : Usa, Meloni: Principi costituzionali di nazioni libere e democratiche non possono essere messi in discussione da mo… - Agenzia_Ansa : Il social network #Parler è stato messo offline. Lo indica un sito specializzato di monitoraggio del #web #ANSA - stepadpv : RT @AzzurraBarbuto: La censura si estende e diventa universale: il social network Parler è offline. Sta accadendo qualcosa di inquietante.… - paulolden1 : @JorgeTrimy @AnnalisaChirico Guarda, in realtà i social network nascono come luoghi chiusi, i cui contenuti sono vi… -