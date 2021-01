Il Meteo in Italia 11 gennaio, pioggia e neve a media quota: allerta in 7 regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) La perturbazione in atto determina piogge su tutto il territorio nazionale e neve a media quota su Nord e Centro, allerta Meteo di livello giallo in sette regioni: queste le principali previsioni Meteo per l’Italia di oggi lunedì 11 gennaio 2021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 10 gennaio, e valido fino alle 23.59 di oggi, 11 gennaio, è attiva un’allerta Meteo di livello giallo, per moderato rischio idrogeologico, su Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia. Il resto della cartina ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La perturbazione in atto determina piogge su tutto il territorio nazionale esu Nord e Centro,di livello giallo in sette: queste le principali previsioniper l’di oggi lunedì 112021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 10, e valido fino alle 23.59 di oggi, 11, è attiva un’di livello giallo, per moderato rischio idrogeologico, su Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia. Il resto della cartina ...

