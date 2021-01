Grande Fratello Vip 5, branco contro Dayane Mello? Tommaso Zorzi non ci sta: “non posso ignorarla” e discute con Stefania (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una dimostrazione di Grande umanità e forte senso della giustizia sarebbe arrivata dall’influencer Tommaso Zorzi, che si sarebbe rifiutato di fare branco contro Dayane Mello. La modella brasiliana, infatti, in queste settimane non starebbe dando vita facile ai suoi coinquilini e i rapporti stretti fino a questo momento si starebbero pian piano incrinando. Tanto che in molti avrebbero deciso di fare branco ignorandola. Non così Tommaso Zorzi che, al contrario, avrebbe deciso di passare una serata divertente con Dayane sulle note di pura musica brasiliana. Questo momento di avvicinamento tra i due avrebbe scatenato l’ira di Stefania Orlando. Stefania, infatti, si ... Leggi su trendit (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una dimostrazione diumanità e forte senso della giustizia sarebbe arrivata dall’influencer, che si sarebbe rifiutato di fare. La modella brasiliana, infatti, in queste settimane non starebbe dando vita facile ai suoi coinquilini e i rapporti stretti fino a questo momento si starebbero pian piano incrinando. Tanto che in molti avrebbero deciso di fareignorandola. Non cosìche, al contrario, avrebbe deciso di passare una serata divertente consulle note di pura musica brasiliana. Questo momento di avvicinamento tra i due avrebbe scatenato l’ira diOrlando., infatti, si ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - eeffettodomino : RT @goddessrafferty: mi ricordo che dayane durante le prime settimane disse che il grande fratello principalmente lo faceva per sua figlia,… - imalondonerr : Immagina: è il 13 Settembre. Il Grande Fratello non è ancora iniziato. Il tuo fegato è sano. Va tutto bene. #tzvip #sovip -