Governo: Bersani, 'chi vuol fare conti con Conte trattenga orgasmo' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Bisogna convincere tutti che Conte, non essendo Roosvelt, è un punto di mediazione e di equilibrio non solo nel palazzo ma anche nel Paese. La gente pensa che non sia un politicante, ma che stia facendo il possibile". Lo ha affermato Pierluigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. "In questo momento -ha aggiunto l'ex segretario del Pd- smuovere una crisi, significa far venir giù una frana. Chi vuole fare i conti con Conte deve aspettare un attimo... deve trattenere l'orgasmo!" "Renzi sta dicendo in questi giorni -ha sottolineato ancora Bersani- non voglio farlo cadere, voglio farlo muovere. E' la stessa retorica che usò con Letta. Ma i rapporti di forza sono molto diversi. E' chiaro che voglia aprire una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Bisogna convincere tutti che, non essendo Roosvelt, è un punto di mediazione e di equilibrio non solo nel palazzo ma anche nel Paese. La gente pensa che non sia un politicante, ma che stia facendo il possibile". Lo ha affermato Pierluigi, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. "In questo momento -ha aggiunto l'ex segretario del Pd- smuovere una crisi, significa far venir giù una frana. Chicondeve aspettare un attimo... deve trattenere l'!" "Renzi sta dicendo in questi giorni -ha sottolineato ancora- non voglio farlo cadere, voglio farlo muovere. E' la stessa retorica che usò con Letta. Ma i rapporti di forza sono molto diversi. E' chiaro che voglia aprire una ...

