Gli stipendi del Governo | Conte non è il ‘più ricco’

Un tema sempre molto attuale riguarda gli stipendi percepiti al Governo. Andiamoli a scoprire insieme, partendo proprio dal premier Conte. Siete stati sempre curiosi di scoprire quanto guadagnano i nostri politici? Ve lo diciamo noi, partendo dal premier Conte, al comando di un Governo chiamato a gestire l'emergenza sanitaria dallo scorso marzo e che ora potrebbe trovarsi a contrastare una terza ondata di contagio da Coronavirus. Dalla dichiarazione dei redditi che è stata pubblicata sul sito del Senato emerge lo stipendio di tutti i politici al momento alla maggioranza. Il premier Conte guadagna 158.474 euro

Nell'ultima giornata di campionato, l'Inter è stata la squadra ad avere la panchina di maggior valore: ecco gli ingaggi netti per le prime sei in classifica ...

A comandare questa particolare classifica è l’Inter, che può permettersi di non schierare nel proprio undici titolare ben 32,3 milioni di euro netti di ingaggi. In questa speciale classifica la Roma r ...

