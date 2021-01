Fast & Furious 9: Dwayne Johnson sulle ipotesi che ci saranno scene ambientate nello spazio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dwayne Johnson ha parlato del film Fast & Furious 9, accennando alle ipotesi che ci siano scene d'azione ambientate nello spazio. Fast & Furious 9 avrà tra i suoi protagonisti Dwayne Johnson che, in una recente intervista, ha accennato alle teorie che i protagonisti nel film si ritrovino persino nello spazio. Dopo il posticipo reso necessario dalla chiusura delle sale cinematografico in tutto il mondo, l'uscita del lungometraggio è slittata di un anno, in Italia arriverà il 28 maggio, e il cast sta cercando di mantenere in tutti i modi la segretezza riguardante la trama. Dwayne ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021)ha parlato del film9, accennando alleche ci sianod'azione9 avrà tra i suoi protagonistiche, in una recente intervista, ha accennato alle teorie che i protagonisti nel film si ritrovino persino. Dopo il posticipo reso necessario dalla chiusura delle sale cinematografico in tutto il mondo, l'uscita del lungometraggio è slittata di un anno, in Italia arriverà il 28 maggio, e il cast sta cercando di mantenere in tutti i modi la segretezza riguardante la trama....

