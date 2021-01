Conte non ci dà tregua: “Nuova impennata di contagi in arrivo, servono ancora sacrifici” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – “Sta arrivando una Nuova impennata dei contagi anche da noi, è partita dall’Inghilterra, poi si è spostata in Germania e sta arrivando”: così Giuseppe Conte lancia il nuovo allarme per giustificare l’ennesima stretta in arrivo. Intercettato da una troupe del Tg3, mentre parlava con una commerciante durante una pausa caffè, non lontano da Palazzo Chigi, il premier non ha trovato di meglio che prodursi in una delle sue specialità: l’allarmismo. Conte: “Nuova impennata di contagi ora arriva anche da noi” La presunta Nuova ondata di coronavirus, “dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania- sostiene Conte – ora arriva anche da noi, dobbiamo ancora fare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – “Sta arrivando unadeianche da noi, è partita dall’Inghilterra, poi si è spostata in Germania e sta arrivando”: così Giuseppelancia il nuovo allarme per giustificare l’ennesima stretta in. Intercettato da una troupe del Tg3, mentre parlava con una commerciante durante una pausa caffè, non lontano da Palazzo Chigi, il premier non ha trovato di meglio che prodursi in una delle sue specialità: l’allarmismo.: “diora arriva anche da noi” La presuntaondata di coronavirus, “dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania- sostiene– ora arriva anche da noi, dobbiamofare ...

FBiasin : #Conte: 'Non vedo perché non si debba pescare dalla panchina, l'#Inter deve avere una rosa importante se vuole ambi… - DadoneFabiana : «Se abbiamo i 209 miliardi del Recovery è merito delle abilità negoziali del presidente del Consiglio. Non mi pare… - matteorenzi : Noi facciamo proposte politiche e cadono nel vuoto. Quando Conte la smetterà di scrivere post retorici e inizierà a… - wild_click : @FataFreego @Poesiaitalia Non a caso è citato in alcuni libri di testo di letteratura delle scuole superiori, insie… - Frances01719412 : RT @MarcoRizzoPC: PIÙ SI SOMIGLIANO, PIÙ LITIGANO Giuseppe #Conte sta tentando in tutti i modi di sfruttare l’ultima chance di salvare uno… -