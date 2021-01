Astral Chain di Platinum Games potrebbe essere diventata una IP di Nintendo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Astral Chain di Platinum Games è stato lanciato su Nintendo Switch nel 2019 e da qualche tempo si parla di un sequel, dopo il successo del capitolo originale. La scorsa estate, Hideki Kamiya sembrava confermare Astral Chain 2, ma finora non è arrivata alcuna conferma sul potenziale nuovo gioco. Tuttavia, sembra che le cose siano destinate a cambiare per l'IP, che potrebbe essere stata acquisita da Nintendo. In seguito a un aggiornamento del sito ufficiale dedicato ad Astral Chain, è stato notato che nella sezione del copyright ora compare solamente Nintendo e non più Platinum Games. Questo suggerisce che ora la grande N è in possesso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021)diè stato lanciato suSwitch nel 2019 e da qualche tempo si parla di un sequel, dopo il successo del capitolo originale. La scorsa estate, Hideki Kamiya sembrava confermare2, ma finora non è arrivata alcuna conferma sul potenziale nuovo gioco. Tuttavia, sembra che le cose siano destinate a cambiare per l'IP, chestata acquisita da. In seguito a un aggiornamento del sito ufficiale dedicato ad, è stato notato che nella sezione del copyright ora compare solamentee non più. Questo suggerisce che ora la grande N è in possesso ...

Eurogamer_it : #Nintendo ha acquisito l'IP di #AstralChain? - Asgard_Hydra : Astral Chain: Nintendo ha acquisito completamente il franchise? - Nextplayer_it : Astral Chain: Nintendo probabilmente ha acquisito totalmente il franchise - Multiplayerit : Astral Chain: Nintendo ha acquisito completamente il franchise? - Sergio_l_b_ : @nikizi_ Zelda breath of the wild, astral chain, bayonetta 2, xenoblade Chronicles... Usa il sito dekudeals per te… -

Ultime Notizie dalla rete : Astral Chain Astral Chain: Nintendo ha acquistato l'IP da Platinum Games? Everyeye Videogiochi Astral Chain: Nintendo ha acquistato l'IP da Platinum Games?

Nintendo potrebbe aver acquisito il 100% dei diritti sul franchise Astral Chain stando ad alcune speculazioni.

Astral Chain: Nintendo ha acquisito completamente il franchise?

Stando a un piccolo cambiamento sulla pagina ufficiale del gioco, Nintendo potrebbe aver acquisito completamente il franchise Astral Chain.. Stando a una piccola variazione sulla pagine ufficiale di ...

Nintendo potrebbe aver acquisito il 100% dei diritti sul franchise Astral Chain stando ad alcune speculazioni.Stando a un piccolo cambiamento sulla pagina ufficiale del gioco, Nintendo potrebbe aver acquisito completamente il franchise Astral Chain.. Stando a una piccola variazione sulla pagine ufficiale di ...