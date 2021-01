Via libera per l’attaccante: cosa manca alla Juventus per chiudere (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus è alla ricerca di una quarta punta: arriva il via libera per uno degli obiettivi della società bianconera Sfoglia la margherita Fabio Paratici, sperando che arrivi il petalo giusto per la Juventus. La caccia all’attaccante è la priorità nel mercato bianconero, un’esigenza sbandierata ai quattro venti anche da Andrea Pirlo. Peccato tra che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Laricerca di una quarta punta: arriva il viaper uno degli obiettivi della società bianconera Sfoglia la margherita Fabio Paratici, sperando che arrivi il petalo giusto per la. La caccia alè la priorità nel mercato bianconero, un’esigenza sbandierata ai quattro venti anche da Andrea Pirlo. Peccato tra che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

repubblica : Coronavirus, la Svezia cambia rotta: via libera a chiusure e multe [di Andrea Tarquini] [aggiornamento delle 16:55] - marcoconterio : ?????? #Lirola all'#OM è oramai questione di dettagli. Arrivato il via libera dalla #Fiorentina, all'inizio della pro… - trash_italiano : ALFONSO CHE DA IL VIA LIBERA A ZELLETTA PER ANDARE VIA SOLO PERCHÉ SA CHE NON LO FARÀ MAI E INDIRETTAMENTE MANDA LA… - mariandres2014 : - EUDataNewsHub : RT @ansaeuropa: ???? ?? Il farmaco di @moderna_tx approvato dall'Ue il 6 gennaio ha dimostrato efficacia del 94,1%, utilizza l’Rna-messaggero,… -