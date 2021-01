Salvini: “Lo sappiamo tutti che il virus è nato in laboratorio a Wuhan” | VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) “Se qualcuno in Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimeti sul virus non saremmo in questa situazione. Lo sanno tutti che il virus è partito da un laboratorio di Wuhan” #Salvini #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/OBrhFtcX9d — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) January 10, 2021 Salvini: “Lo sappiamo tutti che il Coronavirus è nato in laboratorio a Wuhan” “Se qualcuno in Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimeti sul virus non saremmo in questa situazione. Lo sanno tutti che il virus è partito da un laboratorio di Wuhan”: così Matteo Salvini parlando ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) “Se qualcuno in Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimeti sulnon saremmo in questa situazione. Lo sannoche ilè partito da undi” ##mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/OBrhFtcX9d — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) January 10, 2021: “Loche il Coronain” “Se qualcuno in Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimeti sulnon saremmo in questa situazione. Lo sannoche ilè partito da undi”: così Matteoparlando ...

