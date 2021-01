Renzi a Conte: "Andare alla conta in aula è un azzardo numerico" (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivare a una conta in aula sul governo è "un errore politico e un azzardo numerico". La risposta del premier Giuseppe Conte è stata "sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto", ha spiegato Renzi in un'intervista a Repubblica. "Evidentemente è già convinto di avere i voti in aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all'Italia", ha aggiunto. Per l'ex premier non ci sono i numeri per sostituire Italia viva al Senato: "E' più facile che Salvini ne rubi altri tre al M5s che il contrario", ha assicurato. Renzi non ha gradito neppure il post di Conte che sembrava ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Per il leader di Italia viva, Matteo, arrivare a unainsul governo è "un errore politico e un". La risposta del premier Giuseppeè stata "sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto", ha spiegatoin un'intervista a Repubblica. "Evidentemente è già convinto di avere i voti in, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un. Ma auguri a lui e all'Italia", ha aggiunto. Per l'ex premier non ci sono i numeri per sostituire Italia viva al Senato: "E' più facile che Salvini ne rubi altri tre al M5s che il contrario", ha assicurato.non ha gradito neppure il post diche sembrava ...

