Rapina supermercato del Napoletano: 21enne arrestato grazie ad un tatuaggio (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato un 21enne del posto già noto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli nord su richiesta della procura aversana. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato di una Rapina commessa presso un supermercato di Via Sicilia. Armato di pistola aveva sottratto dalla cassa 1700 euro e 2 cellulari da altrettanti clienti in coda per pagare la spesa. I militari, coordinati dall'Autorità Giudiziaria, hanno identificato il 21enne grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un particolare è stato determinante: un tatuaggio sul braccio che ha consentito, anche grazie alle testimonianze dei presenti, di ...

