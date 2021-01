Napoli, festa abusiva in un B&B del Centro Storico: scattano le sanzioni (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Paladino per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla stanza di un bed and breakfast. Gli agenti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura e, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza dodici napoletani tra i 21 e i 30 anni, di cui tre con precedenti di polizia, che, privi della mascherina, stavano festeggiando un compleanno e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Paladino per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla stanza di un bed and breakfast. Gli agenti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura e, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza dodici napoletani tra i 21 e i 30 anni, di cui tre con precedenti di polizia, che, privi della mascherina, stavano festeggiando un compleanno e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla stanza della struttura ...

