LIVE Juventus-Sassuolo 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo | ospiti in 10 e Dybala infortunato!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:40qui il. 50? Ingenuità sia per Ramsey che per Kulusevski, entrambi hanno avuto l’opportunità di tirare in porta, ilnon l’ha fatto e il secondo ha sprecato tutto con la porta vuota. 48?di rimpalli nell’area di rigore del, Ronaldo non riesce a tenere la palla in vita. 47? Nel frati minuti di recupero sono 4. 46? L’arbitro dopo aver consultato il VAR decide di dare il cartellino rosso a Obiang! 45? Periodo nero per la, che sta perdendo giorno dopo giorno tutte le sue pedine più importanti 44? Cartellino giallo per Obiang, fallo ai danni di Chiesa, anche lui resta a terra. 42? Kulusevski prende il posto di ...