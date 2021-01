LIVE Berrettini-Kuzmanov 6-2, ATP Antalya in DIRETTA: il giocatore romano vince il primo set (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Kuzmanov. Parte col piede giusto il bulgaro nel secondo set. 40-15 Non è definitivo l’inside-in di Kuzmanov e Berrettini lo infila con un bel dritto incrociato. 40-0 Ottimo cross col dritto da parte di Kuzmanov. 30-0 Affossa in rete l’attacco di dritto Matteo. 15-0 Scappa in corridoio il recupero in avanzamento col dritto di Berrettini. COMINCIA IL SECONDO SET CON Kuzmanov ALLA BATTUTA. Notevole il rendimento al servizio sin qua per Berrettini: addirittura il 79% di prime messe in campo con 15 punti su 15 con la prima di servizio. FINISCE IL primo SET! 6-2 Berrettini! 40-15 Se ne va la difesa del bulgaro. Due set point Berrettini. 30-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1. Parte col piede giusto il bulgaro nel secondo set. 40-15 Non è definitivo l’inside-in dilo infila con un bel dritto incrociato. 40-0 Ottimo cross col dritto da parte di. 30-0 Affossa in rete l’attacco di dritto Matteo. 15-0 Scappa in corridoio il recupero in avanzamento col dritto di. COMINCIA IL SECONDO SET CONALLA BATTUTA. Notevole il rendimento al servizio sin qua per: addirittura il 79% di prime messe in campo con 15 punti su 15 con la prima di servizio. FINISCE ILSET! 6-2! 40-15 Se ne va la difesa del bulgaro. Due set point. 30-15 ...

livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini (LIVE) - infoitsport : LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 6-4, ATP Antalya in DIRETTA: esordio in scioltezza per l'azzurro - infoitsport : LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 0-1, ATP Antalya in DIRETTA: primo set dominato dal romano - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ad Antalya fa il suo esordio Matteo #Berrettini, che sfida il turco, beneficiario di wild card, Ergi… - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini -