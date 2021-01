Le sostituzioni di Conte spengono una superba Inter (Di domenica 10 gennaio 2021) Lo spettacolare pareggio di Roma lascia ancora l’amaro in bocca in casa Inter: le sostituzioni di Conte non hanno sorretto un secondo tempo da urlo Mezzora di straordinaria Inter, forse la migliore della stagione. Non è però bastato per strappare i tre punti contro una Roma che sembrava ormai al tappeto. Invece i giallorossi hanno saputo tirare fuori l’orgoglio e arpionare il 2-2 nei minuti finali. Complice anche l’improvvisa uscita di scena dei nerazzurri… Perché gli uomini di Conte avevano la partita in pugno dopo un secondo tempo stratosferico. Non che il primo fosse stato negativo, in realtà, ma le parate di Pau Lopez e il colpo, anche fortunato, di Pellegrini avevano regalato a Fonseca il vantaggio parziale. La reazione dell’Inter è stata però travolgente, frutto di un pressing ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Lo spettacolare pareggio di Roma lascia ancora l’amaro in bocca in casa: ledinon hanno sorretto un secondo tempo da urlo Mezzora di straordinaria, forse la migliore della stagione. Non è però bastato per strappare i tre punti contro una Roma che sembrava ormai al tappeto. Invece i giallorossi hanno saputo tirare fuori l’orgoglio e arpionare il 2-2 nei minuti finali. Complice anche l’improvvisa uscita di scena dei nerazzurri… Perché gli uomini diavevano la partita in pugno dopo un secondo tempo stratosferico. Non che il primo fosse stato negativo, in realtà, ma le parate di Pau Lopez e il colpo, anche fortunato, di Pellegrini avevano regalato a Fonseca il vantaggio parziale. La reazione dell’è stata però travolgente, frutto di un pressing ...

Paolo_Bargiggia : E i cambi ignoranti di Conte? Un milione al mese netto per fare sostituzioni da Bar Sport! #malemale - capuanogio : #Conte: 'Le sostituzioni ci stanno perché l'#Inter deve avere una rosa importante se vuole ambire a risultati importanti' - FI69interista : @LapoDeCarlo1 L'allenatore ha giustificato le sostituzioni ... se poi i subentrati hanno fatto male, la colpa è re… - ilNonnoSimpson : RT @capuanogio: #Conte: 'Le sostituzioni ci stanno perché l'#Inter deve avere una rosa importante se vuole ambire a risultati importanti' - SoloInter16 : 'Perisic Gagliardini Kolarov strutturati per le palle alte in area di rigore' Ecco le motivazioni delle sostituzion… -

Conte: "Mercato? Io non voglio nessuno, la linea del club è chiara da agosto. Vidal ha avuto un infortunio"

Una vittoria che sembrava acciuffata con una bella rimonta dopo l'iniziale svantaggio grazie ai gol di Milan Skriniar e Achraf Hakimi, ma poi Gianluca Mancini ha strappato un pareggio che ...

